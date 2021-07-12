«Ты легенда». Что пишут англичане Рэшфорду после промаха в серии пенальти финала Евро

Фанаты выразили поддержку нападающему сборной Англии Маркусу Рэшфорду после поражения команды от Италии в финале Евро-2020 (1:1, пенальти — 2:3). Он появился на поле на последней минуте дополнительного времени специально под серию пенальти и промахнулся.

Spaghelli.hoops: «О, дорогой, ты такой хороший человек, игнорируй любую ненависть».

Hrygkfop901: «Оставайся сильным».

Itslieofficial: «Ты легенда».

Rodneyscakehouse: «Мы тобой гордимся».

Glennjinx1: «Маркус, ты молодец. Сочувствую тебе».

Timkami: «Голову выше, такое случается».

Alicemeijers: «Не волнуйся, ты классный! Мы любим тебя».

Ранее нападающего поддержал «Манчестер Юнайтед».

Сборная Италии выиграла турнир во второй раз в своей истории. Итальянцы ранее побеждали в 1968 году, обыграв в финале сборную Югославии (2:0 в переигровке).

Игра проходила в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Турнир состоялся с 11 июня по 11 июля 2021 года. Чемпионат Европы должен был пройти в 2020 году, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.