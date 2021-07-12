Итальянская рок-группа Maneskin отреагировала на победу национальной сборной на чемпионате Европы. Напомним, коллектив стал победителем Евровидения-2021.

— Упс, мы сделали это снова, — говорится в Stories группы в Instagram.

Италия стала первой страной в истории, которая в один год выиграла конкурс «Евровидение» и чемпионат Европы по футболу. Организаторы Евровидения ранее поздравили футболистов с победой.

Сборная Италии выиграла турнир во второй раз в своей истории. Итальянцы ранее побеждали в 1968 году, обыграв в финале сборную Югославии (2:0 в переигровке).

Финальная игра проходила в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Турнир состоялся с 11 июня по 11 июля 2021 года. Чемпионат Европы должен был пройти в 2020 году, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.