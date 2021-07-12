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«Упс, мы сделали это снова». Победители Евровидения Maneskin — об Италии на Евро

09:30
Болельщики сборной Италии. Фото Reuters Maneskin в Stories.
Болельщики сборной Италии. Фото Reuters
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Итальянская рок-группа Maneskin отреагировала на победу национальной сборной на чемпионате Европы. Напомним, коллектив стал победителем Евровидения-2021.

— Упс, мы сделали это снова, — говорится в Stories группы в Instagram.

Италия стала первой страной в истории, которая в один год выиграла конкурс «Евровидение» и чемпионат Европы по футболу. Организаторы Евровидения ранее поздравили футболистов с победой.

Сборная Италии выиграла турнир во второй раз в своей истории. Итальянцы ранее побеждали в 1968 году, обыграв в финале сборную Югославии (2:0 в переигровке).

Финальная игра проходила в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Турнир состоялся с 11 июня по 11 июля 2021 года. Чемпионат Европы должен был пройти в 2020 году, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.

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Анастасия Рацкевич все материалы автора

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Финал Евро 2020 Италия — Англия: дата и время матча, новости и обзор, результат игры 11 июля 2021 года