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Турция — Италия: арбитра Маккели снова подставил его помощник, голландцы придумали «космический» офсайд

10:10
Эпизод матча Турция — Италия. Эпизод матча Турция — Италия. Эпизод матча Турция — Италия.
Эпизод матча Турция — Италия.
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На 47-й минуте первого матча Евро-2020 Турция — Италия (0:3) бригада голландских судей совершила ошибку, определив положение «вне игры» у Доменико Берарди, пас которому сделал Лоренцо Инсинье, выполнивший угловой удар.

11&nbsp;июня. Турция&nbsp;&mdash; Италия&nbsp;&mdash; 0:3. Данни Маккели и&nbsp;Чиро Иммобиле.В первой игре Евро-2020 едва не возник громкий скандал. Разбираем судейство голландца

Сложно сказать, что в тот момент увидел первый ассистент Хессел Стегстра, но он зафиксировал офсайд, а арбитр Данни Маккели остановил игру и назначил свободный удар. Между тем по правилам игры не может быть офсайда, если футболист получает мяч от партнера по команде непосредственно после углового удара.

В 2021 году это уже второй случай, когда Маккели подставил его помощник. Весной из-за ошибки Марио Дикса не был засчитан гол Криштиану Роналду, забитый в конце отборочной встречи ЧМ-2022 Сербия — Португалия (2:2). На 90+3-й минуте мяч после удара звездного португальца пересек линию ворот. Однако Маккели гол не засчитал, не получив сигнал от Дикса. После игры голландский рефери, посмотрев видеозапись, понял, что помощник ошибся. В итоге судья принес извинения главному тренеру команды Португалии Фернанду Сантушу.

Спустя пару дней после того матча Маккели сказал Диксу, что больше не доверяет ему и собирается включить в бригаду другого ассистента. Вместо него в голландское трио вошел Ян де Фрис.

(Александр Бобров)

Турция — Италия

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Евро-2020. Группа B
Бельгия
Россия

П1

35%

1.79

Обе забьют - да

28%

2.00

ИТБ1 (1.5)

22%

2.00
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа D
Англия
Хорватия

П1

32%

1.66

ТБ 2.0

25%

1.71

X2

17%

2.36
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа C
Голландия
Украина

П1

36%

1.63

Ф2 (+1)

23%

1.74

ТБ 2.0

15%

1.64

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