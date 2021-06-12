На 47-й минуте первого матча Евро-2020 Турция — Италия (0:3) бригада голландских судей совершила ошибку, определив положение «вне игры» у Доменико Берарди, пас которому сделал Лоренцо Инсинье, выполнивший угловой удар.

Сложно сказать, что в тот момент увидел первый ассистент Хессел Стегстра, но он зафиксировал офсайд, а арбитр Данни Маккели остановил игру и назначил свободный удар. Между тем по правилам игры не может быть офсайда, если футболист получает мяч от партнера по команде непосредственно после углового удара.

В 2021 году это уже второй случай, когда Маккели подставил его помощник. Весной из-за ошибки Марио Дикса не был засчитан гол Криштиану Роналду, забитый в конце отборочной встречи ЧМ-2022 Сербия — Португалия (2:2). На 90+3-й минуте мяч после удара звездного португальца пересек линию ворот. Однако Маккели гол не засчитал, не получив сигнал от Дикса. После игры голландский рефери, посмотрев видеозапись, понял, что помощник ошибся. В итоге судья принес извинения главному тренеру команды Португалии Фернанду Сантушу.

Спустя пару дней после того матча Маккели сказал Диксу, что больше не доверяет ему и собирается включить в бригаду другого ассистента. Вместо него в голландское трио вошел Ян де Фрис.

(Александр Бобров)

Все трансляции матчей Евро-2020: какой канал покажет матчи сборной России, где смотреть все игры турнира