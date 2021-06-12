Бельгия — Россия: прогноз Смородской на матч чемпионата Европы-2020
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» поделилась ожиданиями с «СЭ» от первого матча сборной России на чемпионате Европы-2020 по футболу против Бельгии. Встреча пройдет 12 июня в Санкт-Петербурге, начало — в 22.00 (мск).
«С бельгийцами не вижу никаких шансов на победу. Будет хорошо, если удастся зацепиться за ничью. Их сборная намного сильнее, они сыграннее. Бельгия — один из фаворитов данного турнира. Надеюсь, что потом обыграем и Финляндию, и Данию. У меня от группового этапа оптимистичные ожидания», — сказала Смородская «СЭ».
Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России также сыграет в группе B с Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).
(Владимир Пушкарев)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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