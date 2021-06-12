Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» поделилась ожиданиями с «СЭ» от первого матча сборной России на чемпионате Европы-2020 по футболу против Бельгии. Встреча пройдет 12 июня в Санкт-Петербурге, начало — в 22.00 (мск).

«С бельгийцами не вижу никаких шансов на победу. Будет хорошо, если удастся зацепиться за ничью. Их сборная намного сильнее, они сыграннее. Бельгия — один из фаворитов данного турнира. Надеюсь, что потом обыграем и Финляндию, и Данию. У меня от группового этапа оптимистичные ожидания», — сказала Смородская «СЭ».

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России также сыграет в группе B с Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).

(Владимир Пушкарев)