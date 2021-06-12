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Эта Италия и правда очень крутая. Банда Манчини — реальный фаворит Евро-2020

Дмитрий Гирин
Дмитрий Гирин
Заместитель шефа отдела футбола
Сегодня, 00:05
11 июня. Турция — Италия — 0:3. Фото AFP
11 июня. Турция — Италия — 0:3. Фото AFP
Теги:
«Скуадра адзурра» просто втоптала Турцию в газон.

Чемпионат Европы . Группа A
Турция — Италия — 0:3 (0:0)
Голы: Мерих Демирал, 53 — в свои ворота (0:1). Иммобиле, 66 (0:2). Инсинье, 79 (0:3).
Турция: Угурджан Чакыр, Чаглар Сеюнджю, Зеки Челик, Мерих Демирал, Умут Мераш, Озан (Каан Айхан, 65), Хакан Чалханоглу, Окай Йокушлу (Ирфан Кахведжи, 65), Бурак Йылмаз, Кенан Караман (Халил Дервисоглу, 76), Юсуф Языджи (Дженгиз Юндер, 46).
Италия: Доннарумма, Кьеллини, Бонуччи, Флоренци (Ди Лоренцо, 46), Спинаццола, Жоржинью, Барелла, Локателли (Кристанте, 74), Иммобиле (Кьеза, 81), Инсинье (Белотти, 81), Берарди (Бернардески, 85).
Предупреждения: Чаглар Сеюнджю, 88. Халил Дервисоглу, 90.
Судьи: Маккели. де Фрис, Стегстра (все — Голландия).
ВАР: Блом. ван Букел (оба — Голландия), Гиттельманн, Данкерт (оба — Германия).
11 июня. Рим. Стадион Олимпийский.

Турция&nbsp;&mdash; Италия: матч открытия Евро 2020.Турция — Италия. Большой онлайн открытия Евро-2020

Сразу скажу — я давно болею за сборную Италии. Мне кажется, глупо скрывать и отрицать, что журналисты поддерживают те или иные команды и убивать все эмоции ради некой абстрактной объективности, сухой и черствой. В мире постмодерна, где мы все давно живем, говорить о ней довольно странно. Симпатии к «Скуадре адзурре» возникли еще в первой половине 90-х, когда по Пятому каналу, который тогда еще называли петербуржским, раз в неделю по воскресеньям показывали серию А, а комментировал матчи Геннадий Орлов.

Поэтому возвращение Италии на большую футбольную сцену вызывает особые эмоции. Пять лет назад банда дровосеков Антонио Конте — а как иначе ее назвать, если в центре поля играли Марко Пароло и Эммануэле Джаккерини, а в атаке Эдер и Грациано Пелле — только в серии пенальти проиграла Германии в четвертьфинале. Сложно забыть тот самый разбег Симоне Дзадзы, который сразу стал мемом. Хотя самое забавное, что сейчас так семенит половина штатных пенальтистов.

11&nbsp;июня. Турция&nbsp;&mdash; Италия. Демирал забивает в&nbsp;свои ворота.Впервые в истории первый гол Евро — в свои ворота. Защитник «Ювентуса» забил за Италию

Вспоминая ту сборную, а также мучения в стыковых матчах со Швецией в отборе к ЧМ-2018, понимаешь, насколько колоссальную работу проделал Роберто Манчини. Про 27 подряд матчей без поражений (+22=5), 10 побед из 10 в отборочном турнире, восемь сухих побед подряд в восьми последних матчах сказали, кажется, все. А, главное, живая, яркая, атакующая игра.

Однако по ходу матча с Турцией долгое время казалось, что вся эта окружавшая «Скуадру адзурру» благостность пошла ей только во вред. В конце концов, двух своих самых значимых побед — титулов на ЧМ-1982 и ЧМ-2006 — Италия добилась, когда ее окружали скандалы и проблемы. Или, может быть, итальянцы просто перегорели. Потому что при всем преимуществе «адзурри» брака в их действиях было чересчур много. А тот же Лоренцо Инсинье из позиций, с которых он в «Наполи» укладывает мячи в угол, бил либо мимо, либо в руки вратарю.

11&nbsp;июня. Турция&nbsp;&mdash; Италия&nbsp;&mdash; 0:3. Данни Маккели и&nbsp;Чиро Иммобиле.Что сделают с российским Маккели, если он не назначит такой пенальти? Разбираем судейство голландца

Про судейство — а именно об эпизоде в конце первого тайма с попаданием мяча в руку — говорить даже особо не хочется. Потому что уже никто давно не понимает, как трактуются эти моменты. Ну, кроме чиновников из УЕФА и эксперта «СЭ» уважаемого Александра Боброва.

Но, похоже, что в перерыве Манчини просто успокоил команду. Нервы и неоправданный брак ушли, зато пришли голы. Показательно, что первый Италия забила, поймав соперника на выходе из обороны — рано или поздно прессинг должен был сработать. А второй — после позиционной атаки с несколькими переводами с фланга на фланг и удара крайнего защитника Леонардо Спинаццолы, который прибежал в чужую штрафную замыкать дальнюю штангу. Третий мяч был уже контрольным выстрелом. Хотя даже больше впечатлило то, что «адзурри» продолжали прессинговать и при счете 3:0. Так что, пожалуйста, забудьте слово «каттеначчо».

Эта Италия и правда очень крутая. Все эти цифры, о которых говорилось перед стартом — не просто дутая статистика. А разговоры, что банда Манчини — теневой фаворит Евро-2020, перестают быть просто разговорами.

Турция — Италия

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
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  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа B
Бельгия
Россия

П1

35%

1.79

Обе забьют - да

28%

2.00

ИТБ1 (1.5)

22%

2.00
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа D
Англия
Хорватия

П1

32%

1.66

ТБ 2.0

25%

1.71

X2

17%

2.36
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа C
Голландия
Украина

П1

36%

1.63

Ф2 (+1)

23%

1.74

ТБ 2.0

15%

1.64

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