«Скуадра адзурра» просто втоптала Турцию в газон.

Чемпионат Европы . Группа A

Турция — Италия — 0:3 (0:0)

Голы: Мерих Демирал, 53 — в свои ворота (0:1). Иммобиле, 66 (0:2). Инсинье, 79 (0:3).

Турция: Угурджан Чакыр, Чаглар Сеюнджю, Зеки Челик, Мерих Демирал, Умут Мераш, Озан (Каан Айхан, 65), Хакан Чалханоглу, Окай Йокушлу (Ирфан Кахведжи, 65), Бурак Йылмаз, Кенан Караман (Халил Дервисоглу, 76), Юсуф Языджи (Дженгиз Юндер, 46).

Италия: Доннарумма, Кьеллини, Бонуччи, Флоренци (Ди Лоренцо, 46), Спинаццола, Жоржинью, Барелла, Локателли (Кристанте, 74), Иммобиле (Кьеза, 81), Инсинье (Белотти, 81), Берарди (Бернардески, 85).

Предупреждения: Чаглар Сеюнджю, 88. Халил Дервисоглу, 90.

Судьи: Маккели. де Фрис, Стегстра (все — Голландия).

ВАР: Блом. ван Букел (оба — Голландия), Гиттельманн, Данкерт (оба — Германия).

11 июня. Рим. Стадион Олимпийский.

Сразу скажу — я давно болею за сборную Италии. Мне кажется, глупо скрывать и отрицать, что журналисты поддерживают те или иные команды и убивать все эмоции ради некой абстрактной объективности, сухой и черствой. В мире постмодерна, где мы все давно живем, говорить о ней довольно странно. Симпатии к «Скуадре адзурре» возникли еще в первой половине 90-х, когда по Пятому каналу, который тогда еще называли петербуржским, раз в неделю по воскресеньям показывали серию А, а комментировал матчи Геннадий Орлов.

Поэтому возвращение Италии на большую футбольную сцену вызывает особые эмоции. Пять лет назад банда дровосеков Антонио Конте — а как иначе ее назвать, если в центре поля играли Марко Пароло и Эммануэле Джаккерини, а в атаке Эдер и Грациано Пелле — только в серии пенальти проиграла Германии в четвертьфинале. Сложно забыть тот самый разбег Симоне Дзадзы, который сразу стал мемом. Хотя самое забавное, что сейчас так семенит половина штатных пенальтистов.

?? How far will this Italy side go at EURO 2020?#EURO2020 pic.twitter.com/b12PxaYytD — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 11, 2021

Вспоминая ту сборную, а также мучения в стыковых матчах со Швецией в отборе к ЧМ-2018, понимаешь, насколько колоссальную работу проделал Роберто Манчини. Про 27 подряд матчей без поражений (+22=5), 10 побед из 10 в отборочном турнире, восемь сухих побед подряд в восьми последних матчах сказали, кажется, все. А, главное, живая, яркая, атакующая игра.

Однако по ходу матча с Турцией долгое время казалось, что вся эта окружавшая «Скуадру адзурру» благостность пошла ей только во вред. В конце концов, двух своих самых значимых побед — титулов на ЧМ-1982 и ЧМ-2006 — Италия добилась, когда ее окружали скандалы и проблемы. Или, может быть, итальянцы просто перегорели. Потому что при всем преимуществе «адзурри» брака в их действиях было чересчур много. А тот же Лоренцо Инсинье из позиций, с которых он в «Наполи» укладывает мячи в угол, бил либо мимо, либо в руки вратарю.

?? Scenes after Italy take lead in the Group A opener against Turkey! ??#ITA #EURO2020 pic.twitter.com/MYwoRhM1xl — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 11, 2021

Про судейство — а именно об эпизоде в конце первого тайма с попаданием мяча в руку — говорить даже особо не хочется. Потому что уже никто давно не понимает, как трактуются эти моменты. Ну, кроме чиновников из УЕФА и эксперта «СЭ» уважаемого Александра Боброва.

Но, похоже, что в перерыве Манчини просто успокоил команду. Нервы и неоправданный брак ушли, зато пришли голы. Показательно, что первый Италия забила, поймав соперника на выходе из обороны — рано или поздно прессинг должен был сработать. А второй — после позиционной атаки с несколькими переводами с фланга на фланг и удара крайнего защитника Леонардо Спинаццолы, который прибежал в чужую штрафную замыкать дальнюю штангу. Третий мяч был уже контрольным выстрелом. Хотя даже больше впечатлило то, что «адзурри» продолжали прессинговать и при счете 3:0. Так что, пожалуйста, забудьте слово «каттеначчо».

#EURO2020 #Mancini: «We played well. With it being the first match, it wasn't easy and we were against a good team. The crowd helped us, and it was crucial for us to move the ball quickly.»#ITA #TURITA #VivoAzzurro pic.twitter.com/TXofIVVjTw — Italy ??? (@azzurri) June 11, 2021

Эта Италия и правда очень крутая. Все эти цифры, о которых говорилось перед стартом — не просто дутая статистика. А разговоры, что банда Манчини — теневой фаворит Евро-2020, перестают быть просто разговорами.