Тренер сборной Дании заявил, что у Англии нет слабых мест

Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн поделился мнением о сборной Англии перед полуфиналом Евро-2020.

«У Англии нет никаких слабых мест. Все будет решаться в мелочах, мы должны сыграть на своих козырях. Они не пропустили за семь матчей ни одного гола, это очень сильная команда. Слабых мест у нее нет, но мы попробуем найти способ обыграть англичан. Мы не собираемся просто так отдавать инициативу и изменять себе. Постараемся играть как можно активнее и показывать интересный футбол. При этом прекрасно понимаем, что англичане будут делать то же самое. Они подойдут к матчу с таким же настроем. Так что это будет борьба за инициативу, борьба за то, чтобы быть на шаг впереди соперника», — приводит официальный сайт УЕФА слова Юльманна.

Полуфинал Евро-2020 Англия — Дания состоится сегодня, 7 июля. Начало встречи — в 22.00 (мск). Победитель матча сыграет в финале против Италии.