Тренер сборной Чехии: «Горжусь своими игроками. Мы были близки к историческому успеху»

Главный тренер сборной Чехии Ярослав Шилгавы подвел итоги матча 1/4 финала чемпионата Европы против Дании (1:2).

«Мы проигрывали два мяча после первого тайма и должны были что-то менять, поэтому мы выпустили еще одного нападающего и сыграли по схеме 4-4-2. Мы надавили на датчан и забили, но после этого нам не хватило сил, чтобы сравнять счет.

Мы благодарны всем нашим футболистам за игру, которую они показали на турнире. Они разочарованы, некоторые даже плачут. Мы были близки к историческому успеху, но и выход в четвертьфинал — это большое достижение для чешского футбола.

Я горжусь своими игроками. Нам пришлось соперничать с сильными соперниками, многие из которых не прошли так далеко, как мы. Я думаю, что болельщики оценят то, как мы сегодня боролись до последней секунды. Все игроки заслуживают похвалы», — цитирует Шилгавы официальный сайт УЕФА.

В полуфинале сборная Дании сыграет с победителем матча между командами Украины и Англии. Полуфинальный матч с участием датчан пройдет 7 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.