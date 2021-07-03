Тренер сборной Чехии: «Горжусь своими игроками. Мы были близки к историческому успеху»
Главный тренер сборной Чехии Ярослав Шилгавы подвел итоги матча 1/4 финала чемпионата Европы против Дании (1:2).
«Мы проигрывали два мяча после первого тайма и должны были что-то менять, поэтому мы выпустили еще одного нападающего и сыграли по схеме 4-4-2. Мы надавили на датчан и забили, но после этого нам не хватило сил, чтобы сравнять счет.
Мы благодарны всем нашим футболистам за игру, которую они показали на турнире. Они разочарованы, некоторые даже плачут. Мы были близки к историческому успеху, но и выход в четвертьфинал — это большое достижение для чешского футбола.
Я горжусь своими игроками. Нам пришлось соперничать с сильными соперниками, многие из которых не прошли так далеко, как мы. Я думаю, что болельщики оценят то, как мы сегодня боролись до последней секунды. Все игроки заслуживают похвалы», — цитирует Шилгавы официальный сайт УЕФА.
В полуфинале сборная Дании сыграет с победителем матча между командами Украины и Англии. Полуфинальный матч с участием датчан пройдет 7 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
Методология
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Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024488--czech-republic-vs-denmark/
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