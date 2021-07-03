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Тренер сборной Чехии: «Горжусь своими игроками. Мы были близки к историческому успеху»

23:05
Ярослав Шилгавы. Фото Reuters
Ярослав Шилгавы. Фото Reuters
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Главный тренер сборной Чехии Ярослав Шилгавы подвел итоги матча 1/4 финала чемпионата Европы против Дании (1:2).

«Мы проигрывали два мяча после первого тайма и должны были что-то менять, поэтому мы выпустили еще одного нападающего и сыграли по схеме 4-4-2. Мы надавили на датчан и забили, но после этого нам не хватило сил, чтобы сравнять счет.

Мы благодарны всем нашим футболистам за игру, которую они показали на турнире. Они разочарованы, некоторые даже плачут. Мы были близки к историческому успеху, но и выход в четвертьфинал — это большое достижение для чешского футбола.

Я горжусь своими игроками. Нам пришлось соперничать с сильными соперниками, многие из которых не прошли так далеко, как мы. Я думаю, что болельщики оценят то, как мы сегодня боролись до последней секунды. Все игроки заслуживают похвалы», — цитирует Шилгавы официальный сайт УЕФА.

В полуфинале сборная Дании сыграет с победителем матча между командами Украины и Англии. Полуфинальный матч с участием датчан пройдет 7 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. Четвертьфинал
Украина 0
Англия 3
2-й тайм

П2

42%

1.45

Ф2 (-1)

29%

1.74

ТБ 1.5

17%

1.36
⚽ Футбол. Евро-2020. Четвертьфинал
Бельгия 1
Италия 2
Матч завершен

Обе забьют - да

29%

2.14

П2

25%

2.33

1X

20%

1.68
⚽ Футбол. Евро-2020. Четвертьфинал
Чехия 1
Дания 2
Матч завершен

П2

36%

2.12

Ф2 (0)

27%

1.49

ТБ 2.0

15%

1.85

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024488--czech-republic-vs-denmark/

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