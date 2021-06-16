В РФС назвали задачу для сборной России на Евро-2020

Президент РФС Александр Дюков заявил, что перед сборной России была поставлена задача выйти из группы Евро-2020 по футболу.

— Задача поставлена. Все мы ждем выхода нашей сборной из группы. Это непростая задача. Но будем надеяться, что она будет выполнена. И тренерский штаб, и команда настроены на это, — сказал Дюков.

Сегодня, 16 июня, команда Станислава Черчесова сыграет против Финляндии в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 16.00 (мск). Россияне занимают с 0 очков последнее место в группе B.

12 июня сборная России разгромно проиграла Бельгии (0:3), а Финляндия выиграла у Дании (1:0).