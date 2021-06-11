Мейсон Маунт: «Модрич всегда был игроком, на которого я равнялся»
Полузащитник сборной Англии Мейсон Маунт поделился ожиданиями от матча чемпионата Европы-2020 против Хорватии.
«После финала Лиги чемпионов основное внимание было уделено Евро и тому, где мы сейчас находимся. Я очень рад воскресному матчу. Играя за свою страну, вы должны отдать все и показать, что вы можете сделать шаг вперед, когда наступает нужный момент. Никогда не знаешь, что может случиться. Мы все готовы.
Модрич всегда был игроком, на которого я равнялся с тех пор, как он играл за «Тоттенхэм». Я довольно внимательно наблюдал за ним в детстве. Играть против него в полуфинале Лиги чемпионов было странно, потому что я так много наблюдал за ним, что знал его ходы и знал, что он собирается делать», — приводит слова Маунта BBC Sport.
Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная Англии сыграет в группе D с Шотландией, Чехией и Хорватией.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю