Мартинес похвалил Азара за активную игру в матче с финнами
09:30
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес высказался об игре полузащитника Эдена Азара, который впервые вышел в стартовом составе на Евро-2020.
«Азар выглядел активно, находил хорошие позиции. Он выглядит сильным. Я доволен его игрой. Теперь надо дождаться фирменного паса Эдена и голевого удара», — цитирует Мартинеса официальный сайт УЕФА
Сборная Бельгии с первого места вышла в плей-офф Евро-2020. Финны стали третьеими в группе.
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