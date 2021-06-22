Мартинес похвалил Азара за активную игру в матче с финнами

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес высказался об игре полузащитника Эдена Азара, который впервые вышел в стартовом составе на Евро-2020.

«Азар выглядел активно, находил хорошие позиции. Он выглядит сильным. Я доволен его игрой. Теперь надо дождаться фирменного паса Эдена и голевого удара», — цитирует Мартинеса официальный сайт УЕФА

Сборная Бельгии с первого места вышла в плей-офф Евро-2020. Финны стали третьеими в группе.

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