Станислав Черчесов: «Турнир одним матчем не заканчивается. Будем делать все, чтобы выиграть у финнов»
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подчеркнул важность матча со сборной Финляндии на Евро-2020. Ранее финны победили сборную Дании (1:0).
— Создаст ли дополнительное давление победа финнов над датчанами?
— Никакого давления нет. Мы в турнире. В первом матче мы не сыграли так, как планировали. Хотели большего — как по игре, так и по результату. Ждем финнов в среду, этот матч многое для нас решает. Турнир одним матчем в группе не заканчивается. Будем делать все, чтобы выиграть у финнов, — сказал Черчесов.
В стартовом матче на Евро-2020 россияне уступили сборной Бельгии (0:3).
(Олег Кошелев)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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