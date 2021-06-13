Станислав Черчесов: «Все написано на табло»
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги матча Евро-2020 против Бельгии (0:3).
— По результату говорить нечего, на табло все написано, — сказал Черчесов. — Начали игру, как планировали. Пропущенный мяч из ничего повлиял на моральное состояние. И это мне не понравилось: надо было переламывать игру. Во втором тайме поменяли систему, но не смогли создать реальных моментов. В первом было несколько опасных стандартов. Бельгийцы перекрыли все зоны и не дали нам сыграть.
— Схема на первый тайм всех удивила. Почему сыграли с четырьмя защитниками? Выбор Зобнина и Кузяева обусловлена тем объемом, который они делают?
— В какой-то степени вы правы. Есть ответ, который я пока давать не хочу. Турнир продолжается, мы делаем свою работу. Выбрали эту систему. Она работала, но пропустили из ничего, и все начало ломаться. Сложно отобрать мяч у Бельгии, когда она ведет в счете.
Бельгия набрала три очка и вышла на первое место в группе В. Столько же у Финляндии, которая ранее обыграла Данию со счетом 1:0. Россияне и датчане очков пока не набирали.
В следующем туре Россия 16 июня сыграет с Финляндией. Бельгия 17 июня проведет матч против Дании.
(Олег Кошелев)
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