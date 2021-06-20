Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Станислав Черчесов не сомневается, что Россия проведет матч Евро-2020 с Данией на высшем уровне

16:20
Станислав Черчесов. Фото Instagram
Станислав Черчесов. Фото Instagram
Теги:

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о настрое команды на заключительный матч группового этапа Евро-2020 против сборной Дании.

«Дополнительный день отдыха имеет важное значение на крупных турнирах, в плане физической готовности, но не думаю, что это все решает. Тактика, команда, наш подход — вот, что сыграет ключевую роль. Не сомневаюсь, что мы проведем матч на своем высшем уровне.

Это будет наш первый выездной матч на двух последних крупных турнирах, и без наших болельщиков. Но это не проблема. Мы не использовали слово «проблема» последние пять лет. Это просто ситуация, и мы знаем, как с ней справиться. Наша задача — хорошо сделать свою работу и получать нужный результат», — цитирует тренера пресс-служба УЕФА.

Сборная России после двух туров набрала 3 очка и занимает второе место в таблице группы B. Датчане располагаются на последнем месте без набранных очков. Лидируют бельгийцы (6 очков), третьими идут финны (3).

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 42563
Все опросы
Россия выйдет в плей-офф Евро-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Украина и Австрия распишут скандальную ничью и лишат Россию плей-офф? Странные котировки букмекеров
Кадры из морга в Подмосковье, где забыли тела умерших
Сын Александра Башлачева покончил с собой в Москве
Почему в Ялте затопило крокодиляриум

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи