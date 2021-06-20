Станислав Черчесов не сомневается, что Россия проведет матч Евро-2020 с Данией на высшем уровне

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о настрое команды на заключительный матч группового этапа Евро-2020 против сборной Дании.

«Дополнительный день отдыха имеет важное значение на крупных турнирах, в плане физической готовности, но не думаю, что это все решает. Тактика, команда, наш подход — вот, что сыграет ключевую роль. Не сомневаюсь, что мы проведем матч на своем высшем уровне.

Это будет наш первый выездной матч на двух последних крупных турнирах, и без наших болельщиков. Но это не проблема. Мы не использовали слово «проблема» последние пять лет. Это просто ситуация, и мы знаем, как с ней справиться. Наша задача — хорошо сделать свою работу и получать нужный результат», — цитирует тренера пресс-служба УЕФА.

Сборная России после двух туров набрала 3 очка и занимает второе место в таблице группы B. Датчане располагаются на последнем месте без набранных очков. Лидируют бельгийцы (6 очков), третьими идут финны (3).