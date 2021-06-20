Россия — Дания: дата и время начала прямой трансляции матча Евро-2020
В понедельник, 21 июня, состоится заключительный матч сборной России на групповом турнире чемпионата Европы по футболу. Соперник — команда Дании, начало матча — в 22.00 по московскому времени.
Команды ни разу не играли друг с другом в рамках Евро, лишь однажды проведя товарищескую встречу в 2012 году, которая завершилась победой России (2:0).
Матч Россия — Дания в прямом эфире на российском телевидении покажет Первый канал. Начало трансляции на сайте и ТВ — в 21.45 (мск). «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Евро-2020 Россия — Дания.
Турнирное положение группы B: Бельгия — 6 очков (гарантировала выход в плей-офф), Россия и Финляндия — по 3 очка, Дания — 0.
Турнирный расклад группы B чемпионата Европы, оценка шансов сборной России на выход в плей-офф — на этой странице.
Опрос
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю