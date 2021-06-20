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Россия — Дания: дата и время начала прямой трансляции матча Евро-2020

16:00
Александр Головин и Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Головин и Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В понедельник, 21 июня, состоится заключительный матч сборной России на групповом турнире чемпионата Европы по футболу. Соперник — команда Дании, начало матча — в 22.00 по московскому времени.

Команды ни разу не играли друг с другом в рамках Евро, лишь однажды проведя товарищескую встречу в 2012 году, которая завершилась победой России (2:0).

Матч Россия — Дания в прямом эфире на российском телевидении покажет Первый канал. Начало трансляции на сайте и ТВ — в 21.45 (мск). «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Евро-2020 Россия — Дания.

Турнирное положение группы B: Бельгия — 6 очков (гарантировала выход в плей-офф), Россия и Финляндия — по 3 очка, Дания — 0.

Турнирный расклад группы B чемпионата Европы, оценка шансов сборной России на выход в плей-офф — на этой странице.

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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