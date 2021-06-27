«Спартак» поздравил Крала после выхода Чехии в 1/4 финала Евро
Сборная Чехии победила команду Нидерландов со счетом 2:0 в матче 1/8 финала чемпионата Европы.
Полузащитник «Спартака» Алекс Крал принял участие в этом матче. Он вышел на замену в концовке второго тайма.
Красно-белые в Twitter поздравили игрока с успехом его национальной команды.
В четвертьфинале чехи в Баку 3 июля сыграют против команды Дании, в субботу победившей в своем матче 1/8 финала команду Уэльса (4:0).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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