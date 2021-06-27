Нидерланды в группе и плей-офф: мем о силе голландцев
В сети появился мем о силе сборной Нидерландов в групповом турнире Евро-2020 и в плей-офф турнира.
Netherlands in the group stages vs Netherlands in the knockout stages of #EURO2020 pic.twitter.com/zyqrBR6Ohs— Footy Humour (@FootyHumour) June 27, 2021
В 1/8 финала «оранжевые» уступили сборной Чехии (0:2). Голы забивали Томаш Холеш и Патрик Шик.
Мем изображает татуировки со львом. Первая из них отображает силу нидерландцев в группе, а вторая — в плей-офф.
Нидерланды заняли первое место в группе С. Команда ранее обыграла Украину (3:2), Австрию (2:0) и Македонию (3:0).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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