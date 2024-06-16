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16 июня, 22:56

Булыкин отметил, что чемпионат Европы отличается для футболистов от всех турниров

Алина Савинова
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин сравнил чемпионат Европы с клубным футболом.

«Конечно, это отличается от всего остального. Это матчи на очень высоком уровне, когда за тобой смотрит страна. Ты представляешь свою страну на футбольном форуме, который считается одним из главных турниров. Сборная — это показатель уровня футболиста. Все там выкладываются, хотят показать себя на весь мир, потому что чемпионат Европы смотрят очень многие. Конечно, принести радость болельщикам и хорошо выступить для своей страны. Потому что сборная — это лицо своей страны», — цитирует Булыкина «Газета.Ru».

Чемпионат Европы-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Турнир принимают десять городов: Берлин, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт, Гельзенкирхен, Гамбург, Кельн, Лейпциг, Мюнхен и Штутгарт.

Источник: Газета.Ru
Дмитрий Булыкин
Футбол
Евро-2024
Чемпионат Европы по футболу
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