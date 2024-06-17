Беллингем: «Сборная Сербии показала себя крепкой и сильной командой»

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем прокомментировал победу в матче группового турнира Евро-2024 против Сербии (1:0). Футболист забил единственный гол в этой встрече.

«Это была хорошая игра. Сербия была крепкой и сильной командой. Было важно, чтобы мы хорошо подготовились и смогли победить. Мы придерживаемся своих стандартов и играем против соперника по плану», — приводит слова Беллигема BBC Sport.

В следующем матче группы C Англия 20 июня сыграет с Данией, Сербия в этот же день встретится со Словенией.