Голландский судья Данни Маккели назначен главным арбитром полуфинального матча чемпионата Европы между сборными Англии и Дании, сообщает официальный сайт УЕФА.

Помогать Маккели будут его соотечественники судьи на линиях Хессел Стегстра и Ян де Врис, резервным арбитром назначен румын Овидиу Хацеган.

ВАР — Пол ван Букел (Нидерланды), АВАР — Кевин Блом (Нидерланды), Кристиан Гиттельман (Германия) и Павел Гиль (Польша).

Встреча пройдет в среду, 7 июля, в Лондоне на «Уэмбли» и начнется в 22.00 (мск).