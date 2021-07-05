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Бригада судей из Нидерландов будет работать на матче Англия — Дания

13:52
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Голландский судья Данни Маккели назначен главным арбитром полуфинального матча чемпионата Европы между сборными Англии и Дании, сообщает официальный сайт УЕФА.

Помогать Маккели будут его соотечественники судьи на линиях Хессел Стегстра и Ян де Врис, резервным арбитром назначен румын Овидиу Хацеган.

ВАР — Пол ван Букел (Нидерланды), АВАР — Кевин Блом (Нидерланды), Кристиан Гиттельман (Германия) и Павел Гиль (Польша).

Встреча пройдет в среду, 7 июля, в Лондоне на «Уэмбли» и начнется в 22.00 (мск).

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля


  • Игорь Сергеев

    А вот это плохо, в смысле для Дании. Любители травки и почитатели ЛГБТ в рот смотрят своим боссам с туманного Альбиона.

    05.07.2021

  • bep77

    В Темзе караси не клюют, только макели. Больно вода мутна!

    05.07.2021