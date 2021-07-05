Бригада судей из Нидерландов будет работать на матче Англия — Дания
13:52
Голландский судья Данни Маккели назначен главным арбитром полуфинального матча чемпионата Европы между сборными Англии и Дании, сообщает официальный сайт УЕФА.
Помогать Маккели будут его соотечественники судьи на линиях Хессел Стегстра и Ян де Врис, резервным арбитром назначен румын Овидиу Хацеган.
ВАР — Пол ван Букел (Нидерланды), АВАР — Кевин Блом (Нидерланды), Кристиан Гиттельман (Германия) и Павел Гиль (Польша).
Встреча пройдет в среду, 7 июля, в Лондоне на «Уэмбли» и начнется в 22.00 (мск).
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bep77
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