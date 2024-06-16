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Эриксен: «На этот раз моя история на Евро сильно отличается от прошлой»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен подвел итоги матча группового турнира Евро-2024 против Словении (1:1).

«На этот раз моя история на Евро сильно отличается от прошлой. К счастью, с тех пор, как это произошло, прошло много игр. Я чувствовал себя уверенно, входя в игру, и был просто счастлив играть. Игра на чемпионатах Европы всегда особенная.

Мне было очень приятно забить, ведь я никогда не забивал на Евро. Но в моих мыслях не было ничего, кроме футбола. Я был просто рад помочь команде в достижении своей цели", — приводит слова Эриксена официальный сайт УЕФА.

Кристиан Эриксен. Эриксен забил в первом же матче Евро. Предыдущий турнир едва не обернулся для него смертью

Эриксен 12 июня 2021 года на чемпионате Европы-2020 перенес остановку сердца во время матча против Финляндии (1:0). Впоследствии футболисту установили кардиостимулятор.

В следующем матче Словения в группе C 20 июня сыграет с Сербией, Дания в этот же день встретится с Англией.

Кристиан Эриксен
Евро-2024
Сборная Дании по футболу
Сборная Словении по футболу
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