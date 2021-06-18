Форвард «Спартака» и сборной России Александр Соболев накануне третьего матча группового этапа чемпионата Европы-2020 против Дании рассказал, что команда уверена в своих силах.

«Уверенность в своих силах есть. Работаем над выходом в плей-офф, постараемся не разочаровать болельщиков. Не боимся жестких стыков, готовы идти в борьбу, чтобы цепляться за мяч. Если боишься, тебе не надо играть в футбол. Неприятно, что наших болельщиков не пустили в Данию. Но мы будем чувствовать их поддержку и на расстоянии.

Матч Россия — Дания пройдет 21 июня в Копенгагене, в 22.00 по московскому времени. Наша сборная на данный момент идет второй в группе В. Все расклады для выхода в плей-офф можно почитать здесь

Обратил внимание на темп игры на Евро. Даже 10 минут против Финляндии это показали. Скорости здесь совсем другие. Что касается Дании, то я ожидал, что они так мощно сыграют с Бельгией. Не был уверен, что соперник отыграется, потому что датчане играли очень хорошо".

Соболев также отметил, что положительно относится к возможной акции по поддержке Кристиана Эриксена.

«Положительно отношусь к акции в поддержку Эриксена. Если будет такое обсуждение, я поддержу».

12 июня в конце первого тайма матча Дания — Финляндия (0:1) полузащитник датчан Кристиан Эриксен потерял сознание. Врачи оказали ему первую помощь, после чего игрока госпитализировали. Позднее выяснилось, что у него был сердечный приступ.