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В сборной России надеются, что Фернандес еще сыграет на Евро-2020

12:38
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Пресс-атташе сборной России Игорь Владимиров прокомментировал ситуацию с защитником Марио Фернандесом, который занимается индивидуально после получения травмы.

«Тренерский штаб работает над восстановлением Марио. Мы надеемся, он сможет еще сыграть, поэтому и остается в расположении сборной», — сказал Владимиров на пресс-конференции.

17 июня пресс-служба сборной России сообщила о состоянии здоровья защитник национальной команды и ЦСКА Марио Фернандеса, который неудачно упал и получил травму во время матча Евро-2020 против Финляндии (1:0).

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Сергей Федоров все материалы автора
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