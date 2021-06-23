Стали известны стартовые составы команд на матч Евро-2020 между сборными Словакии и Испании.

Словакия: Дубравка, Пекарик, Шатка, Дуда, Шкриньяр, Губочан, Гамшик, Гараслин, Куцка, Мак, Громада.

Испания: Унай Симон, Альба, Ляпорт, Эрик Гарсия, Аспиликуэта, Педри, Коке, Бускетс, Жерар Морено, Мората, Сарабия.

Матч состоится 23 июня в Севильи (Испания). Начало — в 19:00 по московскому времени.