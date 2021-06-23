Словакия — Испания: стартовые составы на матч Евро-2020, 23 июня 2021 год
17:58
Стали известны стартовые составы команд на матч Евро-2020 между сборными Словакии и Испании.
Словакия: Дубравка, Пекарик, Шатка, Дуда, Шкриньяр, Губочан, Гамшик, Гараслин, Куцка, Мак, Громада.
Испания: Унай Симон, Альба, Ляпорт, Эрик Гарсия, Аспиликуэта, Педри, Коке, Бускетс, Жерар Морено, Мората, Сарабия.
Матч состоится 23 июня в Севильи (Испания). Начало — в 19:00 по московскому времени.
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Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи
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