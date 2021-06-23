Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Швеция — Польша: стартовые составы на матч Евро-2020

17:50
«Газпром-Арена» перед матчем. Фото UEFA.com
«Газпром-Арена» перед матчем. Фото UEFA.com
Теги:

Стали известны стартовые составы команд на матч Евро-2020 между сборными Швеции и Польши.

Швеция: Ульсен — Лустиг, Линделеф, Даниэльсон, Аугустинссон — С. Ларссон, К. Ульссон, Экдаль, Форсберг — Исак, Квайсон.

Польша: Щенсны — Берешиньски, Глик, Беднарек — Южвяк, Клих, Зелиньски, Крыховяк, Пухач — Свидерски, Левандовски.

Матч состоится сегодня, 23 июня, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена». Начало — в 19:00 по московскому времени.

Швеция — Польша

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024474--sweden-vs-poland/

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 57570
Все опросы
Кто выиграет Евро-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Отец Сафонова рассказал о состоянии вратаря после вылета России с Евро-2020
Как возраст мужчины влияет на отношения с ним
Песков прокомментировал претензии ВОЗ к производству «Спутника V»
Муж заподозрил жену в измене и забил ее ломом на автобусной остановке

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи