Швеция — Польша: стартовые составы на матч Евро-2020
17:50
Стали известны стартовые составы команд на матч Евро-2020 между сборными Швеции и Польши.
Швеция: Ульсен — Лустиг, Линделеф, Даниэльсон, Аугустинссон — С. Ларссон, К. Ульссон, Экдаль, Форсберг — Исак, Квайсон.
Польша: Щенсны — Берешиньски, Глик, Беднарек — Южвяк, Клих, Зелиньски, Крыховяк, Пухач — Свидерски, Левандовски.
Матч состоится сегодня, 23 июня, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена». Начало — в 19:00 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024474--sweden-vs-poland/
Опрос
проголосовало: 57570Все опросы
Кто выиграет Евро-2020?
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю