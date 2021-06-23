Стали известны стартовые составы команд на матч Евро-2020 между сборными Швеции и Польши.

Швеция: Ульсен — Лустиг, Линделеф, Даниэльсон, Аугустинссон — С. Ларссон, К. Ульссон, Экдаль, Форсберг — Исак, Квайсон.

Польша: Щенсны — Берешиньски, Глик, Беднарек — Южвяк, Клих, Зелиньски, Крыховяк, Пухач — Свидерски, Левандовски.

Матч состоится сегодня, 23 июня, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена». Начало — в 19:00 по московскому времени.