Сиссоко о поражении Франции от Швейцарии: «Мы ужасно оборонялись. Возможно, расслабились при счете 3:1»
Полузащитник сборной Франции Мусса Сиссоко прокомментировал поражение от Швейцарии (3:3, 4:5 — по пенальти) в матче 1/8 финала Евро-2020.
«Мы — команда, которая всегда была хороша в обороне. Франция редко упускает преимущество при счете 3:1 в свою пользу. Мы ужасно оборонялись по сравнению с прошлыми матчами. Нужно принять это поражение и держать голову поднятой, но это трудно, нужно время. Возможно, когда счет стал 3:1, мы немного расслабились. Я бы сказал, что это больше физическая проблема. Мы должны были найти физические и ментальные силы, чтобы сохранить преимущество. Это поражение даже больнее, чем в финале Евро-2016. Все очень расстроены», — приводит L'Equipe слова Сиссоко.
В 1/4 финала Евро-2020 сборная Швейцарии сыграет с Испанией. Встреча состоится 2 июля в Санкт-Петербурге, начало — в 19.00 (мск).
Дополнительная информация:
https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Moussa-sissoko-apres-la-defaite-des-bleus-face-a-la-suisse-a-l-euro-on-va-assumer-tous-ensemble/1266720
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