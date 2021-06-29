Сиссоко о поражении Франции от Швейцарии: «Мы ужасно оборонялись. Возможно, расслабились при счете 3:1»

Полузащитник сборной Франции Мусса Сиссоко прокомментировал поражение от Швейцарии (3:3, 4:5 — по пенальти) в матче 1/8 финала Евро-2020.

«Мы — команда, которая всегда была хороша в обороне. Франция редко упускает преимущество при счете 3:1 в свою пользу. Мы ужасно оборонялись по сравнению с прошлыми матчами. Нужно принять это поражение и держать голову поднятой, но это трудно, нужно время. Возможно, когда счет стал 3:1, мы немного расслабились. Я бы сказал, что это больше физическая проблема. Мы должны были найти физические и ментальные силы, чтобы сохранить преимущество. Это поражение даже больнее, чем в финале Евро-2016. Все очень расстроены», — приводит L'Equipe слова Сиссоко.

В 1/4 финала Евро-2020 сборная Швейцарии сыграет с Испанией. Встреча состоится 2 июля в Санкт-Петербурге, начало — в 19.00 (мск).