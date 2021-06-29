Сеферович назвал победу над Францией лучшим днем в карьере
06:56
Нападающий сборной Швейцарии Харис Сеферович после победы над Францией (3:3, 5-4) в 1/8 финала Евро-2020 отметил, что показал, как нужно реализовывать моменты. Он в этой встрече оформил дубль.
«Иногда я не забиваю, но сегодня я показал, как реализовывать моменты в штрафной. Это самый прекрасный вечер в моей карьере», — цитирует пресс-служба УЕФА Сеферовича.
Франция и Швейцари в основное время забили по три мяча. В дополнительное время голов проведено не было, а в серии пенальти точнее оказались швейцарцы. Соперником Швейцарии по 1/4 финала будет Испания (2 июля, Санкт-Петербург).
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024481--france-vs-switzerland/
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