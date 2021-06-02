Паулу Соуза оценил игру сборной Польши в матче с Россией

Главный тренер сборной Польши Паулу Соуза поделился впечатлениями после товарищеского матча со сборной России (1:1).

«Мы очень хорошо начали матч, использовали высокий прессинг, блокировали соперника, но потом наша игра развалилась, — цитирует Соузу официальный сайт УЕФА 2 июня. — Мы потеряли инициативу, позволяли сборной России пасовать, работать с мячом. Во втором тайме мы хорошо контролировали мяч, соблюдали дисциплину в обороне».

В составе хозяев отличился Якуб Шверчок. У гостей забил Вячеслав Караваев.