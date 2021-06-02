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Паулу Соуза оценил игру сборной Польши в матче с Россией

01:12
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Главный тренер сборной Польши Паулу Соуза поделился впечатлениями после товарищеского матча со сборной России (1:1).

«Мы очень хорошо начали матч, использовали высокий прессинг, блокировали соперника, но потом наша игра развалилась, — цитирует Соузу официальный сайт УЕФА 2 июня. — Мы потеряли инициативу, позволяли сборной России пасовать, работать с мячом. Во втором тайме мы хорошо контролировали мяч, соблюдали дисциплину в обороне».

В составе хозяев отличился Якуб Шверчок. У гостей забил Вячеслав Караваев.

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Материалы сюжета: Сборная России перед Евро-2020: состав и подготовка к чемпионату Европы, контрольные матчи с Польшей и Болгарией, новости и обзоры