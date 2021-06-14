Дубль Шика принес Чехии победу над Шотландией

Сборная Чехии победила команду Шотландии (2:0) в матче Евро-2020. Игра состоялась в Глазго.

На 42-й минуте счет в матче открыл Патрик Шик. Он же оформил дубль на 52-й минуте, забив ударом с центра поля.

В составе гостей в стартовом составе вышел полузащитник «Спартака» Алекс Крал, который был заменен на 67-й минуте.

Чехия набрала три очка и лидирует в группе D. Англия, обыгравшая Хорватию со счетом 1:0, идет второй. У хорватов и чехов очков пока нет.

В следующем туре 18 июня Чехия сыграет с Хорватией, а Шотландия — с Англией.

Евро-2020

Группа D

1-й тур

Шотландия — Чехия — 0:2 (0:1)

Голы: Шик, 42 (0:1). Шик, 52 (0:2).

Шотландия: Маршалл, Купер, Хэнли, Робертсон, Хендри (Фрэйзер, 67), О`Доннел (Форрест, 79), Армстронг (Макгрегор, 67), Макгинн, Кристи (Адамс, 46), Мактоминай, Дайкс (Нисбет, 79).

Чехия: Вацлик, Челустка, Калас, Цоуфал, Боржил, Дарида (Шевчик, 87), Янкто (Выдра, 72), Масопуст (Хложек, 72), Соучек, Крал (Холеш, 67), Шик (Крменчик, 87).

Судьи: Зиберт. Зайдель, Фольтин (все — Германия).

ВАР: Фриц. Гиттельманн, Дингерт (все — Германия), Эрнандес-Эрнандес (Испания).

14 июня. Глазго. Стадион «Хэмпден Парк». 9847 зрителей.