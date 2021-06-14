Армянские журналисты не получили аккредитации на Евро-2020
17:43
Журналисты из Армении получили отказ в аккредитации на чемпионат Европы, сообщает NEWS.am. Предположительно, это произошло по инициативе Баку.
Ранее стало известно, что оргкомитет турнира в Баку заблокировал выдачу аккредитации комментаторам «Матч ТВ» Нобелю Арустамяна и Константину Геничу. Но после вмешательство МИД РФ вопрос был решен.
Федерация футбола Армении в настоящее время работает над решением вопросов, связанных с аккредитацией армянских журналистов.
Дополнительная информация:
https://sport.news.am/rus/news/122823/evro-2020-korrespondentu-newsam-sport-otmenili-akkreditaciyu-%E2%80%8B%E2%80%8Bpo-iniciative-baku.html
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