Армянские журналисты не получили аккредитации на Евро-2020

Журналисты из Армении получили отказ в аккредитации на чемпионат Европы, сообщает NEWS.am. Предположительно, это произошло по инициативе Баку.

Ранее стало известно, что оргкомитет турнира в Баку заблокировал выдачу аккредитации комментаторам «Матч ТВ» Нобелю Арустамяна и Константину Геничу. Но после вмешательство МИД РФ вопрос был решен.

Федерация футбола Армении в настоящее время работает над решением вопросов, связанных с аккредитацией армянских журналистов.