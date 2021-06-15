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Семшов считает, что сборная России имеет хорошие шансы на выход в плей-офф Евро

11:38
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Бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года Игорь Семшов считает, что сборная России имеет хорошие шансы на выход в плей-офф чемпионата Европы.

«Я не сомневаюсь, что наша команда выйдет в плей-офф. Стоит учитывать регламент, при котором три команды из группы могут пройти дальше. Поэтому считаю, что шансы очень велики.

Поражение от бельгийцев не может повлиять на следующие игры, с нами так же было на Евро 2008 года, не понимаю, откуда этот негатив, шум и гам. Нужно, наоборот, поддержать нашу команду, они наберут очки, а дальше плей-офф», — цитирует Семшова ТАСС.

В первом туре Евро-2020 сборная России уступила Бельгии (0:3). Российская команда находится на последнем, четвертом месте в группе B. Следующую встречу россияне проведут 16 июня против Финляндии. Начало игры — в 16.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11650057

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