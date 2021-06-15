Стал известен главный арбитр матча Дания — Бельгия
11:30
Голландец Бьорн Кейперс назначен главным арбитром матча группового турнира Евро-2020 Дания — Бельгия, иформирует сайт УЕФА.
Встреча пройдет 17 июня в Копенгагене. Помогать Кейперсу будут ассистенты Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра (оба — Голландия).
Видеопомощник рефери — Пол ван Букел (Голландия), его ассистенты — Кевин Блом (Голландия), Бенжамен Пажес и Франсуа Летесье (оба — Франция).
Четвертый судья — Андреас Экберг (Швеция).
Напомним, что в первых матчах на турнире Бельгия разгромила Россия со счетом 3:0, а Дания проиграла Финляндии со счетом 0:1.
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