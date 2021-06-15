Голландец Бьорн Кейперс назначен главным арбитром матча группового турнира Евро-2020 Дания — Бельгия, иформирует сайт УЕФА.

Встреча пройдет 17 июня в Копенгагене. Помогать Кейперсу будут ассистенты Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра (оба — Голландия).

Видеопомощник рефери — Пол ван Букел (Голландия), его ассистенты — Кевин Блом (Голландия), Бенжамен Пажес и Франсуа Летесье (оба — Франция).

Четвертый судья — Андреас Экберг (Швеция).

Напомним, что в первых матчах на турнире Бельгия разгромила Россия со счетом 3:0, а Дания проиграла Финляндии со счетом 0:1.