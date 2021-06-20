Трехкратный чемпион России во главе «Локомотива» и экс-главный тренер сборной России Юрий Семин в интервью «СЭ» высказал мнение, на чем в нашей стране должен быть сделан акцент при анализе итогов Евро-2020.

— Критика критикой, она обязательно должна быть, — сказал Семин. — Но на таких турнирах особенно нужно, чтобы она была разумная и плодотворная. И чтобы не ограничивалась игроками, которые выходят на поле, и тренерами. Надо после чемпионата сделать выводы не только о них, а обо всех футбольных структурах страны, обо всем хозяйстве — как оно работает. Когда мы последний раз выигрывали молодежные и юношеские чемпионаты мира? Когда вообще попадали в финальные турниры?

— Последний раз выходили на молодежное мировое первенство в 1995 году под руководством Михаила Гершковича, проиграли в четвертьфинале Испании. И все — больше никогда.

— А ведь при Борисе Игнатьеве в 1991 году сборная СССР на молодежном чемпионате мира заняла третье место. И в 1988-м его команда выигрывала юношеский Евро. Через Игнатьева прошли 34 игрока, которые потом выступали за первую сборную! Тогда и мыслей не было, что какая-нибудь наша юношеская команда может не попасть в финальную стадию.

Сейчас ищем центральных защитников — и найти не можем. А чему удивляться, если у нас такие результаты на молодежном уровне? Поэтому давайте поддерживать тех, кто работает в первой сборной сейчас. Им приходится непросто.

— В этом году лишь второй раз в XXI веке вышли на молодежный Евро. И снова не вышли из группы, на двух турнирах проиграв пять матчей из шести.

— Ну вот. И откуда взяться большому количеству квалифицированных игроков для первой сборной? Вот на это надо обратить внимание, а не идти по верхам. Сейчас все восхищаются Украиной, говорят про нее — но они же действующие чемпионы мира среди молодежных сборных! Кто-то из нее уже успел попасть в первую команду на Евро?

— Только защитник киевского «Динамо» Попов. Зато из молодежки, выигравшей групповой турнир ЧМ-2015 с разницей мячей 9:0, — и форварды Яремчук с Бесединым, и защитник Соболь...

— А нас на этом соревновании уже много лет не было. Ничего случайного не бывает! Если смотреть на всю ситуацию в комплексе, подвижки могут произойти. Если же обращать внимание только на сегодняшних игроков и тренеров — далеко точно не пойдем. То, что Дания недавно на молодежном чемпионате Европы в решающем матче обыграла нас 3:0, — тоже показательный момент, — сказал Семин.

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