Семин объяснил, за счет чего Россия может не уступить Дании

Трехкратный чемпион России во главе «Локомотива» и чемпион Украины с киевским «Динамо» Юрий Семин в большом интервью «СЭ» высоко оценил сборную Дании и рассказал, за счет чего, по его мнению, наша команда может добиться нужного результата в Копенгагене 21 июня.

— После первого тайма матча Дания — Бельгия многие решили, что нам в Копенгагене вообще ловить нечего. А вам как кажется? - спрашиваю Семина.

— Ловить всегда есть что. Смотря как и чем ты будешь это делать, какие сети у тебя будут. Когда Россия или ранее Советский Союз конкурировал с топ-сборными, для нас главенствующую роль играло физическое состояние. Только если наши игроки больше пробегут, покажут более высокие скорости, выиграют больше единоборств — у нас будут шансы. По этим параметрам соперника можно превзойти, а вот по другим у нас козырей нет. Индивидуально датские футболисты значительно сильнее.

Наверное, основу тренеры выставят такую же или почти такую же, какая играла с Финляндией и моментами показывала достаточно неплохой футбол. Обычно тренеры выигрышный состав если и меняют, то минимально. Наконец-то проявил себя Миранчук. Их связка креативных полузащитников с Головиным внесла хорошую струю в игру нашей команды. Мне вообще видится, что они, приезжая из хороших европейских клубов, в сборной должны быть лидерами. Им по 25 лет — самый футбольный возраст.

— То, что нас устраивает ничья, — хорошо или, напротив, может сослужить дурную службу?

— Конечно, это плюс, потому что хотя бы есть второй вариант. Два из трех возможных исходов — наши. Другое дело, как ты это будешь воспринимать. Если станешь играть, только как бы не пропустить, — конечно, ничего не получится. Обязательно пропустишь и проиграешь.

— В таком случае всегда возникает дилемма — грубо говоря, прессинг или «автобус».

— Думаю, наши тренеры разберутся. Они же, в отличие от нас, видят на тренировках состояние игроков, знают все результаты тестов. Можно придумать великолепную тактику, дать суперустановку. Но если они не соответствуют объективным кондициям футболистов — без толку. Игроки должны, во-первых, гореть, во-вторых, быть готовы функционально. Без этого даже самая умная тактика не сработает, — сказал Семин.

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