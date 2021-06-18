Сборная России в Москве начала подготовку к матчу с Данией

В Новогорске сегодня, 18 июня, началась тренировка сборной России накануне третьего матча группового этапа чемпионата Европы-2020 против Дании.

Защитник Марио Фернандес под наблюдением врачей проводит восстановительные тренировки. Все остальные футболисты начали занятие в общей группе.

Матч Россия — Дания пройдет 21 июня в Копенгагене, в 22.00 по московскому времени. Наша сборная на данный момент идет второй в группе В. Все расклады для выхода в плей-офф можно почитать здесь