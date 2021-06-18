Сборная России в Москве начала подготовку к матчу с Данией
11:32
В Новогорске сегодня, 18 июня, началась тренировка сборной России накануне третьего матча группового этапа чемпионата Европы-2020 против Дании.
Защитник Марио Фернандес под наблюдением врачей проводит восстановительные тренировки. Все остальные футболисты начали занятие в общей группе.
Матч Россия — Дания пройдет 21 июня в Копенгагене, в 22.00 по московскому времени. Наша сборная на данный момент идет второй в группе В. Все расклады для выхода в плей-офф можно почитать здесь
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Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи
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с13
Марио нужен обязательно. Иначе с флангами вообще беда. Кузяев не про это. Один Караваев профильный.
18.06.2021