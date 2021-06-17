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Сборная России сообщила результаты дополнительного обследования Марио Фернандеса после травмы в матче Евро-2020

14:58
Падение Марио Фернандеса, в результате которого он получил повреждение. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Падение Марио Фернандеса, в результате которого он получил повреждение. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Пресс-служба сборной России сообщила о состоянии здоровья защитник национальной команды и ЦСКА Марио Фернандеса, который неудачно упал и получил травму во время матча Евро-2020 против Финляндии (1:0).

16&nbsp;июня. Санкт-Петербург. Неудачное падение Марио Фернандеса.Сборная потеряла Фернандеса, которого унесли с поля на носилках. Это уже третья травма России на Евро

«Не выявлено данных о структурных изменениях в позвоночнике и сотрясении головного мозга. А имеющаяся клиническая картина обусловлена посттравматическим теномиозитом мышц спины, что позволяет надеяться на возвращение футболиста к тренировкам уже через несколько дней», — говорится в сообщении.

Футболист прошел углубленное обследование, были выполнены не только магнитно-резонансная и компьютерная томографии головы и позвоночника, но и проведено тщательное нейрофизиологическое обследование с применением самых современных технологий.

Отмечается, что Фернандес пройдёт весь необходимый комплекс лечения в расположении сборной России. Врачи национальной команды при необходимости будут координировать план лечения со специалистами центра.

Дополнительная информация:

https://t.me/teamrussia/794

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