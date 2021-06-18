Зинченко мог сыграть на Евро-2016 благодаря коррупции

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александра Зинченко выступал на чемпионате Европы 2016 года благодаря помощи генерального директора «Уфы» Шамиля Газизова. Об этом рассказал журналист Андрей Сенькив в эфире программы «ТаТоТаке» на YouTube.

Перед Евро-2016 Газизов с агентами обратился к тренеру сборной Украины Михаилу Фоменко с просьбой дать возможность Зинченко, который тогда выступал за «Уфу», сыграть на турнире. Тогды бы игрок смог набрать необходимое количество матчей за сборную перед переходом в «Манчестер Сити», который им интересовался.

По словам журналиста, за каждую минуту Зинченко на поле тренерский штаб сборной Украины получал по 1000 долларов. Тогда Зинченко провел неполных три матча (против Северной Ирландии, Германии и Польши). Общее количество его игрового времени составило более 90 минут.

Напомним, чтобы играть в английской премьер-лиге нужно провести 75 процентов матчей за свою сборную в прошедшие два года, иначе можно не получить разрешение выступать в АПЛ. Однако это правило довольно гибкое и предполагет много исключений.

Зинченко в 2016 году стал игроком «Манчестер Юнайтед». Он является игроком сборной Украины на проходящем Евро-2020.