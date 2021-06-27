Сборная Нидерландов впервые не нанесла хотя бы удара в створ ворот в матче Евро или чемпионата мира
Сборная Чехии победила команду Нидерландов со счетом 2:0 в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу.
Голландцы умудрились ни разу не попасть в створ ворот соперника.
Команда Франка де Бура за игру нанесла семь ударов и ни разу не попала в створ ворот. Пять раз мяч прошел мимо рамки, а в двух случаях удары были заблокированы футболистами Чехии.
Такое событие случилось впервые в истории сборной Голландии на крупных турнирах. Голландцы провели 89 матчей на чемпионатах Европы и мира.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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