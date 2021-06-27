Шик забил четыре из пяти голов сборной Чехии на Евро-2020
Сборная Чехии обыграла команду Нидерландов (2:0) в матче 1/8 финала Евро-2020. Голы забивали Томаш Холеш и Патрик Шик.
В активе Шика четыре гола на турнире. Он идет вторым в гонке бомбардиров, уступая только Криштиану Роналду (пять голов). Также чешский форвард забил четыре из пяти голов своей команды на турнире.
Ранее Шик сделал дубль в матче с Шотландией (2:0) и реализовал пенальти в игре с Хорватией (1:1).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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