Сборная Финляндии забила первый гол в финальной части крупных турниров
В матче Евро-2020 против сборной Дании сборная Финляндии забила свой первый гол в финальной части чемпионата Европы. Отличился Йоэль Похьянпало, который забил на 60-й минуте.
Также для финнов это первый мяч в финальной части крупных турниров, так как они раньше никогда не играли на Евро и не пробивались на чемпионат мира. Несмотря на гол, Похьянпало и его партнеры воздержались от бурного празднования из-за ситуации с Кристианом Эриксеном, который потерял сознание и был госпитализирован.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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