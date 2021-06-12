Сборная Финляндии забила первый гол в финальной части крупных турниров

В матче Евро-2020 против сборной Дании сборная Финляндии забила свой первый гол в финальной части чемпионата Европы. Отличился Йоэль Похьянпало, который забил на 60-й минуте.

Также для финнов это первый мяч в финальной части крупных турниров, так как они раньше никогда не играли на Евро и не пробивались на чемпионат мира. Несмотря на гол, Похьянпало и его партнеры воздержались от бурного празднования из-за ситуации с Кристианом Эриксеном, который потерял сознание и был госпитализирован.