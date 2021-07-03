Сборная Чехии подарила специальную футболку Эриксену перед матчем с Данией
Футболисты сборной Чехии сделали подарок полузащитнику национальной команды Дании Кристиану Эриксену перед матчем 1/4 финала чемпионата Европы.
Перед стартовым свистком чехи вручили датчанам специальную футболку своей сборной с номером 10 и фамилией Эриксена, оставили на ней автографы и слова пожелания здоровья хавбеку.
Эриксен перенес остановку сердца в матче первого тура чемпионата Европы с Финляндией (0:1). Игрок был отправлен в реанимацию, затем ему был установлен дефибриллятор — система защиты, регулирующая сердечную аритмию. 18 июня Кристиан был выписан из больницы.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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