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Саутгейт впечатлен работой Шевченко в сборной Украины

17:29
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Евро-2020 против сборной Украины. Он отметил работу своего коллеги Андрея Шевченко.

«Мы знаем, что Украина — хорошая команда, — цитирует Саутгейта официальный сайт УЕФА 2 июля. — Меня очень впечатлила работа Андрея. Осенью у них была пара неприятных результатов в Лиге наций, но они справились.

Добились отличного результата во Франции и на этой неделе здорово сыграли со Швецией. Так что, если мы предоставим им пространство для маневра, они пойдут вперед, а у них есть опасные нападающие».

Матч Украина – Англия состоится 2 июля в Риме (Италия) на «Стадио Олимпико».  Начало в 22.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024487--ukraine-vs-england/

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Евгений Петров все материалы автора

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