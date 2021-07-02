Георгий Черданцев не видит смысла интересоваться дальнейшей жизнью сборной России

Комментатор Георгий Черданцев поделился мнением о пресс-конференции главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Он отметил, что не видит смысла интересоваться дальнейшей жизнью команды.

«Прекрасно помню нашу последнюю встречу (с Черчесовым. — Прим. «СЭ») в эфире, тогда спрашивалось: «Вы играете подряд два матча отбора на чемпионат мира-2022 одним и тем же составом, — приводит sportbox.ru слова Черданцева. — При том что обойма игроков довольно большая — почему?» Не получаю ответа. Задается вопрос: «Зачем в команду приглашается Жирков?» Ответа тоже нет. Спрашивается: «Почему нет определенности с основным вратарем?» И тут без ответа.

В результате, к большому сожалению, те вопросы, которые были интересны мне и болельщикам, остались без ответа. Если суммировать, на все был один ответ: «Подождите, вы все увидите на Евро и все поймете». Вот мы и увидели. И снова не получили ответов.

Не услышали их и на пресс-конференции. Поэтому не очень понимаю, в чем дальнейший смысл интересоваться жизнью сборной и поддерживать ее либо не поддерживать. Видимо, сборная существует в каком-то своем измерении и движется в направлении, известном только руководству РФС. Видимо, наши пути с командой не пересекаются».

На Евро-2020 сборная России не вышла из группы, набрав три очка.

«Правильные и воспитанные ничего не выигрывают». О чем два с половиной часа говорил Черчесов