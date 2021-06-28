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Саутгейт рассказал об ожиданиях от матча Германии с Англией

09:48
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал об ожиданиях от матча 1/8 финала Евро-2020 с Германией.

«Матч с Германией — отличная возможность написать историю и подарить людям воспоминания о матчах англичан с немцами, которые будут несколько отличаться от того, о чем они слышали в последние дни», — цитирует Саутгейта ВВС.

Встреча команд состоится завтра, 29 июня, в Лондоне.

Дополнительная информация:

https://www.bbc.com/sport/football/57632409

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Виктория Кравченко все материалы автора
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Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля