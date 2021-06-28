Саутгейт рассказал об ожиданиях от матча Германии с Англией

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал об ожиданиях от матча 1/8 финала Евро-2020 с Германией.

«Матч с Германией — отличная возможность написать историю и подарить людям воспоминания о матчах англичан с немцами, которые будут несколько отличаться от того, о чем они слышали в последние дни», — цитирует Саутгейта ВВС.

Встреча команд состоится завтра, 29 июня, в Лондоне.