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Даеи: «Я забил 111 голов. Уверен, Роналду забьет гораздо больше»

09:37
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Бывший нападающий сборной Ирана Али Даеи считает, что форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду может побить мировой рекорд по количеству голов за национальную команду.

«Ожидал, что Роналду побьет мировой рекорд. Я забил 111 голов, но это не имеет значения. Уверен, что благодаря своей манере игры и форме Криштиану забьет гораздо больше. Убежден, что он достоин этого рекорда», — цитирует Даеи AS.

На этапе Евро-2020 Роналду забил пять голов. В его активе 109 мячей за национальную команду. Таким образом, Роналду повторил мировой рекорд, который принадлежит иранцу.

Дополнительная информация:

https://as.com/

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