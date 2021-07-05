Саутгейт рассказал о настрое сборной Англии перед матчем с Данией на Евро

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился эмоциями перед полуфинальным матчем Евро против Дании.

«Мы уже справились со столькими неприятностями, преодолели столько барьеров. Я чувствую, что эти игроки воспринимают все это лишь как очередной вызов.

Мы не будем полностью удовлетворены, если остановимся на полуфинале сейчас, хотя три года назад после полуфинала на ЧМ-2018 было ощущение, что мы прошли большой путь. Теперь мы повторили то достижение, но этого недостаточно, чтобы удовлетворить эту команду. Это хороший знак. Мы готовы сделать следующий шаг — игроки воодушевлены этим вызовом.

Конечно, некоторые игры проходят очень специфически, мы видели это в других матчах. Но ребята будут готовы. У нас есть парни, бравшие трофеи, они знают, каково это. От этого у них прибавилось уверенности», — цитирует Саутгейта The Independent.

Матч Англия — Дания состоится 7 июля в Лондоне. Начало — в 22:00 по московскому времени.