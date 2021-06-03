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Саутгейт прокомментировал травму Трента в матче против Австрии

06:46
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал о состоянии защитника Трента Александра-Арнолда после товарищеского матча против Австрии (1:0).

«Очевидно, нехорошо видеть, что ему пришлось покинуть поле так, как он это сделал. Я думаю, это бедро, но медицинская бригада все еще оценивает его состояние. То, как он покинул поле, нехороший знак. Мы узнаем больше через день или два», — приводит слова Саутгейта ITV.

22-летний англичанин досрочно покинул поле в концовке товарищеской встречи против Австрии.

Ранее Александр-Арнолд эмоционально отреагировал на вызов в национальную команду на Евро-2020.

На чемпионате Европы сборная Англии сыграет в одной группе с Хорватией, Чехией и Шотландией. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля.

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