Эриксен о ничьей с Германией: «Мы можем многое улучшить, и я уверен, что мы это сделаем»
08:54
Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен подвел итоги товарищеского матча против Германии (1:1).
«Мы встречались с хорошей командой, и они наказали нас, когда мы сделали ошибку. Мы знаем, что нужно делать, это были два совершенно разных тайма. Мы можем многое улучшить, и я уверен, что мы это сделаем», — приводит слова Эриксена Kanal 5.
Сборная Дании — соперник сборной России по Евро-2020, также в группе В сыграют Бельгия и Финляндия. Немцы выступят в группе F со сборными Франции, Венгрии и Португалии.
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