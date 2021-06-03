Футбол
Евро-2020
Таблицы Календарь Статистика Новости Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Эриксен о ничьей с Германией: «Мы можем многое улучшить, и я уверен, что мы это сделаем»

08:54
Теги:

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен подвел итоги товарищеского матча против Германии (1:1).

«Мы встречались с хорошей командой, и они наказали нас, когда мы сделали ошибку. Мы знаем, что нужно делать, это были два совершенно разных тайма. Мы можем многое улучшить, и я уверен, что мы это сделаем», — приводит слова Эриксена Kanal 5.

Сборная Дании — соперник сборной России по Евро-2020, также в группе В сыграют Бельгия и Финляндия. Немцы выступят в группе F со сборными Франции, Венгрии и Португалии.

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Как представлять страну, когда тебе за 30? Фигурное катание — не только спорт тинейджеров
Россия — Канада: дата и время начала прямой трансляции матча 1/4 финала ЧМ-2021
Россия не выигрывала у Канады 10 лет. Сейчас поражение станет катастрофой
«Баффало» выиграл драфт-лотерею НХЛ

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд