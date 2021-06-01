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Трент — о попадании в сборную Англии на Евро: «Молчите сомневающиеся»

21:26
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Защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Трент Александер-Арнолд прокомментировал попадание в заявку национальной команды на чемпионат Европы по футболу.

«Всегда верь в себя. Молчите сомневающиеся», — написал он в Instagram.

 

1 июня Гарет Саутгейт огласил заявку национальной команды на Евро-2020. Сборная Англии находится в одной группе с Хорватией, Чехией и Шотландией. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля.

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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