Трент — о попадании в сборную Англии на Евро: «Молчите сомневающиеся»
21:26
Защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Трент Александер-Арнолд прокомментировал попадание в заявку национальной команды на чемпионат Европы по футболу.
«Всегда верь в себя. Молчите сомневающиеся», — написал он в Instagram.
1 июня Гарет Саутгейт огласил заявку национальной команды на Евро-2020. Сборная Англии находится в одной группе с Хорватией, Чехией и Шотландией. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля.
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