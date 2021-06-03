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Тренер сборной Дании остался недоволен игрой против Германии

06:33
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Главный тренер сборной Дании Каспер Хьюлманн подвел итоги товарищеского матча против Германии (1:1).

«Я не доволен тем, как мы играли. Мы можем добиться большего. Слишком часто отдавали мяч, особенно в первом тайме. Мы знали, что нам будет тяжело, если они поймают свою игру. Команда становилась лучше по ходу матча, так что мы могли бы выиграть в концовке», — приводит слова Хьюлманна Kanal 5.

Сборная Дании — соперник сборной России по Евро-2020, также в группе В сыграют Бельгия и Финляндия. Немцы выступят в группе F со сборными Франции, Венгрии и Португалии.

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