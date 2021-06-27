Сантуш о матче с Бельгией: «Это финал, здесь надо выиграть, а не показать красивый футбол»
Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2020 против Бельгии.
«Думаю, они сыграют в три полузащитника, причем де Брейне будет располагаться выше всех. Когда у них три игрока в полузащите, Лукаку достается роль «столба», а Мертенс и Карраско работают на флангах. Бельгия не будет применять персональную опеку, как не будем ее применять и мы. Соперники примерно одного класса. Это финал. Здесь надо выиграть, а не показать красивый футбол. Мы понимаем, что нам противостоит хорошая команда. Я верю, надеюсь и убежден, что мы будем лучше», — приводит слова Сантуша официальный сайт УЕФА.
Матч Бельгия — Португалия пройдет 27 июня в Севилье и начнется в 22:00 мск. Победитель встречи в четвертьфинале сыграет с Италией.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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